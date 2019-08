Lyon : journée spéciale don du sang ce mardi 27 août

Ce mardi 27 août, l'Établissement français du sang (EFS) organise une journée de mobilisation pour le don du sang.

Ce mardi 27 août, rendez-vous à la Maison du don au 3 cours Charlemagne dans le 2e arrondissement de Lyon pour donner votre sang. L'Établissement français du sang (EFS) organise une journée en partenariat avec le Pôle de Commerces et de Loisirs Confluence, et a dépêché sur place des bénévoles pour répondre aux questions des intéressés. Face à la baisse des dons due aux vacances d'été, l'institution rappelle qu'il est "essentiel que la mobilisation se poursuive tout au long des prochaines semaines" car "la durée de vie des produits sanguins et limitée". En effet, les plaquettes sanguines ne se conservent que 7 jours, et les globules rouges 42 jours.

L'Établissement français du sang organise également des collectes dans plusieurs villes du Rhône :