Lyon : JCDecaux réquisitionné pour rouvrir ses toilettes

Dans un arrêté, la préfecture du Rhône force JCDecaux à rouvrir dix sanitaires publics à entretien automatique à Lyon. Le groupe avait choisi de tous les fermer durant cette période de confinement en raison du coronavirus COVID-19.

Depuis plusieurs jours à Lyon, les sanitaires publics à entretien automatique gérés par JCDecaux sont fermés. La ville de Lyon avait demandé leur réouverture, sans obtenir de suite favorable.

La préfecture du Rhône vient de prendre un arrêté pour réquisitionner la société JCDecaux France "afin d’assurer, au plus tard à compter du mardi 7 avril 2020, la réouverture et l’entretien de dix sanitaires publics à entretien automatique et à accès gratuit selon une liste établie par la mairie de Lyon et la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale". La réquisition est valable jusqu’au 15 avril 2020 inclus.

La préfecture du Rhône a considéré : "que la fermeture de l’ensemble des sanitaires publics de la commune de Lyon dont la gestion est confiée à la société JC Decaux France porte une atteinte manifeste à la salubrité publique et à la santé des personnes sans domicile fixe ; que la situation ne peut que se dégrader sans une réouverture urgente de ces équipements".