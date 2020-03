Lyon : ivre, il termine une course poursuite avec la police dans un mur

Cet homme de 24 ans a été arrêté ce mardi sur l'A42 lors d'une interpellation musclée.

Ce mardi 10 mars à 2h20, un homme de 24 ans (connu pour 21 faits au casier) vivant à Rillieux-la-Pape refusait d’obtempérer aux injonctions des policiers du GSP qui souhaitaient le contrôler avenue de l’Europe. Le conducteur a alors pris la fuite avant de terminer sa course dans un muret en béton à la sortie N° 5 de l’A42 au niveau de Vaulx-en-Velin. Lors de son interpellation, il se rebellait, insultait les policiers et les menaçait de mort. Il circulait sans permis et en état d’ivresse. Il a reconnu les faits à part la rébellion.