Lyon : ivre, il cambriole un institut de beauté

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

L'homme multirécidiviste a été interpellé dans la foulée et sera jugé en comparution immédiate ce vendredi.

Ce jeudi à 4h45 place Ferber dans le 9e arrondissement, un Villeurbannais, très défavorablement connu des services de police, a été interpellé en flagrant délit. Quelques instants plus tôt, Grande rue de Vaise, ivre, il avait cambriolé un institut de beauté. Lors de son interpellation par les policiers, le mis en cause était porteur du fond de caisse du magasin (environ 200€). Placé en garde à vue, il était aussi auditionné pour d’autres vols par effractions commis durant l'année 2020 dans un tabac-presse et un bar. Il a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés. Il va être présenté au tribunal ce vendredi en vue d'un jugement en comparution immédiate.