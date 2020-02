Lyon : installés dans la nuit, 2500 Velo'v électrique disponibles jeudi

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2500 Vélo'v classiques vont être transformés en Vélo’v électrique ou e-Velo'v.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, 2500 modèles classiques de Vélo'v vont être transformés en vélo à assistance électrique. Dès ce jeudi, la moitié de la flotte des vélos en libre service de la métropole de Lyon sera constituée de Vélo’v hybrides aussi appellés e-Vélo’v. Ils seront repérables par l'emplacement de la batterie positionné à l'avant du panier, mais aussi par le logo e-Vélo'v apposé sur le garde-boue de la roue arrière. Les deux-roues hybrides seront aussi visibles sur l'application.

Ces vélos disposeront d'un moteur sur la roue actionné par des batteries électriques portatives dont la location coûtera 7 euros par mois ou 84 euros par an en plus de l'abonnement. Une caution de 150 euros, non débitée, est également demandée pour la batterie et son chargeur.

Leur autonomie théorique sera de 8 à 10 kilomètres sur le plat. Des LED sur le guidon permettront de connaître l'autonomie disponible. Normalement, l'assistance permettra d'atteindre la vitesse de 25 km/h avant de se couper.

Le 22 janvier dernier, Lyon Capitale avait eu l'occasion d'essayer ces nouveaux e-Velo'v. Un test à retrouver ci-dessous.