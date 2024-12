Lyon inaugure le parvis Judith Heumman une figure des Droits des personnes handicapées

A la veille de la Journée internationale des personnes handicapées du 3 décembre, un espace public en hommage à Judith Heumman a été dévoilé sur le parvis du musée des Confluences de Lyon.

Millitante américaine emblématique des Droits des personnes handicapées, Judith Heumann possède désormais un parvis lyonnais à son nom. Ce lundi 2 décembre, le "parvis Judith Heumman" a été inauguré devant le musée des Confluences. Un espace public crée afin de saluer son engagement, et qui s'inscrit dans le plan Handicap, voté par la Ville de Lyon en décembre 2023.

"La Ville de Lyon est fière d’inaugurer le Parvis Judith Heumann, en hommage à cette militante américaine qui a consacré sa vie à la lutte pour les droits des personnes handicapées. A travers cette dénomination, la Ville salue l’engagement d’une femme exceptionnelle, mais aussi celui de toutes les femmes et les hommes qui se mobilisent pour l’accessibilité universelle et l’égalité des droits", déclare Laurent Bosetti, adjoint au Maire de Lyon, délégué au Handicap.

Seconde édition de la quinzaine du handicap

Toujours dans le contexte du plan handicap poursuivi par la Ville de Lyon, la seconde édition de la quinzaine du handicap débute aujourd'hui et se terminera le 15 décembre prochain. Au programme, plus de 50 événements culturels, sportifs et éducatifs accessibles à tous, et une Fête des Lumières adaptée aux différents handicaps. Avec notamment, la mise en place de plusieurs dispositifs d'audio descriptions, de gilets vibrants et d'équipes d'accompagnantes tout au long de l'événement.

