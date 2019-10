Lyon : ils cambriolaient les garages, quatre individus arrêtés

Quatre individus qui avaient pour habitude de cambrioler les garages et boxes de l’agglomération de Lyon ont été interpellés. Au moins 60 foyers auraient été victimes de leurs agissements.

Quatre jeunes Vénissians viennent d'être interpellés après une longue enquête selon nos confrères du Progrès. Deux mineurs et deux majeurs sont soupçonnés d'avoir cambriolé au moins une soixantaine de garages et de boxes dans l'ouest de l'agglomération de Lyon. Alors qu'ils ont opéré pendant au moins six mois, plusieurs motos ont été volées, ainsi que de nombreux objets entreposés dans les boxes des particuliers.

Selon nos confrères, le 15 avril, les gendarmes de Vaugneray avaient découvert l'équipe qui face aux forces de l'ordre avait pris la fuite, abandonnant leur véhicule. Ce dernier a permis aux enquêteurs de récolter de nouvelles informations pour remonter jusqu'aux quatre individus, aboutissant à leur arrestation le 1er octobre. 85 gendarmes ont été mobilisés pour cette enquête. Les deux majeurs ont été mis en examen et placés en détention provisoire. Les deux mineurs, eux aussi mis en examen, ont été laissés libres.