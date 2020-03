Lyon : ils braquent pour 500 000 euros de bijoux

Un fabricant de bijoux a été braqué à Villeurbanne ce lundi par deux hommes.

Lundi à Villeurbanne un fabricant de bijoux et joaillerie a été braqué très tôt le matin, rapporte Le Progrès. Deux hommes ont braqué un employé dans son véhicule alors qu'il arrivait au travail et l'ont menacé avec une arme de poing. Ils ont procédé de la même manière avec d'autres salariés qui leur ont ouvert les portes de l'entreprise avant d'ouvrir les coffres remplis de bijoux et autres pierres précieuses.

D'après le quotidien, le montant total du butin serait de 500 000€. Ils ont volé la voiture d'un employé pour prendre la fuite. Elle a été retrouvée incendiée peu de temps après. Une enquête est en cours.