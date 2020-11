Lyon : il vole un sac à main à l'arraché, mais oublie son portefeuille sur place

Un jeune garçon de 16 ans a été interpellé pour avoir volé le sac à main d'une septuagénaire à l'arraché en la faisant tomber. La victime a eu la hanche brisée lors de l'agression.

Le 14 octobre dernier, alors qu’elle se trouvait dans l’allée de son immeuble, une septuagénaire s'est fait aborder par trois individus qui lui arrachaient son sac à main en la faisant chuter. La victime s'est fracturé la hanche en tombant et a reçu 45 jours d’ITT. Au moment des faits, l’un des auteurs a perdu son portefeuille, permettant ainsi son identification. Le 26 novembre dernier à 09h50, sur convocation, le suspect s'est présenté à la Sûreté départementale avec son père. Âgé de 16 ans, lycéen et habitant Villeurbanne, il était placé en garde à vue et auditionné. Il a reconnu les faits et a déclaré être celui qui a arraché le sac sans toutefois donner le nom de ses complices. Il va être présenté au parquet ce vendredi en vue d’une mise en examen devant le Juge pour enfants pour “vol à l’arraché sur personne vulnérable”