Lyon : il vole des chaussures uniquement pour le pied gauche

Un homme a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi rue Victor Hugo, dans le 2e arrondissement de Lyon. Il s’agit d’un SDF de 21 ans. Il était alors en état d’ébriété.

Il a brisé la vitrine d’un magasin de chaussure et s’est enfuit avec plusieurs chaussures de la vitrine. Sauf que ces chaussures étaient uniquement… pour le pied gauche. Il a été interpellé un peu plus loin et a reconnu les faits.