Lyon : il tente de fuir la police, mais sa moto volée le lâche

Un jeune homme faisait des rodéos dans le 3e arrondissement de Lyon, ce jeudi. Quand la police a voulu le contrôler, il a tenté de s’enfuir, mais la chaîne de la moto-cross s’est brisée.

La Brigade anticriminalité est intervenue jeudi 1er octobre place de la Ferrandière, dans le 3e arrondissement, pour contrôler le pilote d’une moto-cross en train de faire un rodéo. Ce dernier a tenté de se soustraire au contrôle au guidon de l’engin, mais la chaîne de la moto a sauté, rapporte Le Progrès.

Il s’est résolu à s’enfuir à pied et alors qu’il était poursuivi deux autres individus ont essayé de dissimuler la moto. L’auteur du rodéo et ses deux amis ont été interpellés et la moto, volée, a été saisie. Ils seront jugés en janvier et la moto fera l’objet d’une destruction administrative.