Lyon : il se filme à plus de 200 km/h dans le tunnel de Fourvière

Un individu a publié une vidéo sur Twitter où il circulerait à plus de 200 km/h dans le tunnel de Fourvière à Lyon.

La vidéo a été vue plus de 349 000 fois sur Twitter, on y voit une personne au volant d'une Mercedes. L'individu tient le volant d'une main et filme avec l'autre. Le compteur de véhicule affiche alors plus de 200 km/h. La personne qui a posté cette vidéo en ligne le 25 novembre l'accompagne d'un texte "Qui monte avec moi ?" Plus loin, interrogé par des internautes sur le lieu de tournage la vidéo, celui qui a publié précise : "Fourvière". Certains lui répondent avec d'autres vidéos où les limitations de vitesse sont largement dépassées, parfois dans le même tunnel.

D'autres choqués par la vitesse et craignant qu'ils soient imités sous Fourvière ou ailleurs, n'ont pas manqué de mentionner la préfecture du Rhône ou les services de police de Lyon. Selon nos informations, des investigations ont été lancées par la métropole de Lyon qui gère le tunnel. Entre les multiples caméras sous Fourvière, et les traces que nous laissons tous lorsque nous naviguons ou nous publions du contenu sur Internet, plusieurs manières existent pour remonter la piste. Reste à savoir si celui qui publie est aussi celui qui conduit.