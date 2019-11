Lyon : il prend la fuite sur les voies du métro et perturbe la ligne D

Suite à une intrusion voyageur à la station Guillotière, le métro D de Lyon est perturbé.

Le métro D circule partiellement ce mercredi soir, suite à une intrusion voyageur à la station Guillotière.

Selon nos informations, lors d’un contrôle de police, un individu a pris la fuite en descendant sur les voies, il a été arrêté.

Seules les stations entre Grange Blanche et Gare de Vénissieux sont desservies. Le métro ne circule plus entre celles de Grange Blanche et Vaise.

Les équipes TCL mènent actuellement des reconnaissances pour s’assurer que personne n’est présent dans les tunnels.