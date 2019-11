Lyon : il menace et agresse ses voisins qui avaient appelé la police

Un Lyonnais, très défavorablement connu, a agressé ses voisins, car ils avaient appelé les policiers quelques jours plus tôt.

Ce mercredi 27 novembre, les policiers ont interpellé un Lyonnais de 20 ans, rue Chazière dans le 4e arrondissement, déjà connu pour 45 antécédents judiciaires. Deux jours plus tôt, en soirée, il avait menacé de mort et frappé à coups de poing et de coups de pied deux de ses voisins (3 jours d'ITT chacun).

Il leur a reproché d'avoir appelé les policiers quelques jours plus tôt alors qu'il se disputait avec des membres de sa famille. Il a reconnu les faits et sera présenté au parquet ce jeudi 28 novembre.