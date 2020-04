Lyon : il menace de mort des policiers en cherchant sa femme en garde à vue

Un homme de 36 ans a été arrêté hier. Il a insulté et menacé des policiers après s'être rendu au commissariat pour trouver sa compagne qu’il disait placée en garde à vue.

Un Lyonnais âgé de 36 ans (51 faits au casier judiciaire) a été interpellé jeudi par la police à 11h50 rue Balthazar (Lyon 3e). La veille, en début de soirée, le trentenaire s’était présenté à l’accueil de l’Hôtel de Police de Lyon pour parler à sa compagne qu’il disait placée en garde à vue. L’agent d’accueil n’était pas en capacité de lui communiquer les renseignements demandés. L’homme quittait les lieux énervés et appelait à plusieurs reprises le fonctionnaire de police à l’accueil en les insultant et les menaçant de mort. Plus tard le suspect était identifié et était interpellé. Entendu, il reconnaissait partiellement les faits. Il va être présenté au parquet ce vendredi.