Lyon : il intervenait à l’école de Marion Maréchal, il aurait tué une femme

Un historien russe, Oleg Sokolov, a été arrêté samedi en Russie. Il est accusé d’avoir tué et découpé une femme. Il était membre du conseil scientifique de l’ISSEP, l’école fondée et dirigée par Marion Maréchal à Lyon, dans le quartier de Confluence.

Le 4 avril dernier, Oleg Sokolov est intervenu à l’ISSEP (l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques), l’école fondée et dirigée par Marion Maréchal à Lyon, dans le quartier de Confluence. L’historien russe a donné une conférence, le combat des deux empires : Napoléon face au tsar de la Russie. Sokolov était aussi membre du conseil scientifique de l’école lyonnaise. Jusqu’à samedi soir.

Il aurait reconnu le meurtre

Samedi, il a été arrêté en Russie. Il est soupçonné d’avoir tué et découpé une de ses anciennes étudiantes. "Un homme de 63 ans a été sorti samedi matin des eaux de la rivière Moïka, dans le centre-ville (de Saint-Petersbourg). Dans son sac à dos, on a découvert deux bras de femme et un pistolet d’alarme. Il est soupçonné de meurtre", a expliqué le Comité d’enquête russe dans un communiqué.

L’homme en question est Oleg Sokolov. Il aurait tenté de faire disparaître les restes du corps de la jeune femme. Au domicile de l’historien, d’après les médias russes, une partie du corps de la jeune femme a été retrouvé. Il aurait reconnu être l’auteur du meurtre.

Décoré de la légion d'honneur en France

Spécialiste de Napoléon, Oleg Sokolov avait été décoré en 2003 de la légion d’honneur en France.

Samedi soir, dans un communiqué, l’ISSEP a réagi : « Nous apprenons avec horreur par la presse le crime atroce dont se serait rendu coupable Oleg Sokolov. Nous lui retirons immédiatement sa fonction de membre du conseil scientifique".