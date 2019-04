Lyon : il incendie plusieurs poubelles en une nuit

Un trentenaire a été interpellé après avoir incendié plusieurs poubelles dans les rues de Lyon.

Dans la nuit du 17 au 18 avril, un trentenaire SDF, déjà connu pour deux antécédents judiciaires a été interpellé par la police à 1h35. Plus tôt, il a été repéré par les caméras de vidéosurveillance de la ville de Lyon en train d'incendier plusieurs poubelles dans les rues de la ville. Ainsi entre minuit et 01h35, il aurait incendié des poubelles dans le 4e, 6e et 9e arrondissement de Lyon. Il a été retrouvé en possession d'un briquet. Il a reconnu un incendie de la Grande rue de la Guillotière. Il sera présenté au parquet ce vendredi.