Lyon : il est arrêté après un cambriolage grâce à une échelle

Un Lyonnais âgé de 30 ans a été arrêté ce jeudi après le cambriolage d'un magasin. Les policiers ont été avertis grâce à l'alarme du commerce.

Ce jeudi à 3h du matin, des policiers ont été dépêchés rue Joannès Masset après le déclenchement d’une alarme dans un magasin. Sur place, ils ont surpris un individu tentant de prendre la fuite en escaladant le portail et en perdant des objets issus du vol. Le suspect a été arrêté. Il était entré dans les lieux par escalade avec une échelle et en brisant une vitre. Les bureaux et les ateliers avaient été fouillés. En garde à vue, ce Lyonnais âgé de 30 ans (connu pour 7 faits) a reconnu les faits et va être présenté ce vendredi au parquet en vue d’une comparution immédiate.