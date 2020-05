Lyon : il est arrêté après deux vols dans un foyer et un lycée

Le suspect a nié les faits en garde à vue et va être présenté en comparution immédiate ce mardi.

Ce lundi 18 mai, un Vaudais âgé de 22 ans (26 faits au casier) a été interpellé à son domicile pour des vols commis à Vaulx-en-Velin le 15 septembre et le 8 octobre 2019. Lors du premier il avait pénétré dans un foyer pour y dérober une sacoche contenant de l'argent et une pièce d’identité. Lors du second vol, il s'était introduit, accompagné de complices, dans un lycée pour voler l’ordinateur d’un des pensionnaires de l’internat. Le mis en cause était identifié par les policiers après visionnage de la vidéosurveillance. En garde à vue, il a nié les faits. Il va être présenté en comparution immédiate pour vol et vol aggravé ce mardi.