Lyon : il détourne 250 000 euros avec de faux documents

Pendant 4 ans, un Lyonnais a détourné plus de 250 000 euros pour son compte. Il utilisait de faux documents pour arnaquer les banques et magasins.

Ce Lyonnais de 27 ans peut être décrit comme un spécialiste de l'escroquerie. Il aurait détourné 250 000 euros en créant de faux documents. Des faux RIB lui permettaient de souscrire à des crédits à la consommation sans que les mensualités de remboursement lui soient prélevées. Il fabriquait aussi de fausses cartes d'identité pour acheter à crédit sur le site Le Bon Coin. Il s'est ainsi procuré de multiples meubles, équipements multimédias et trois voitures d'occasion. Mais il ne s'est pas arrêté ici. Détenteur d'une dizaine de cartes de crédit, il achetait sur internet des biens avec une fausse identité et déclarait la perte ou le vol de sa carte juste après avoir récupéré le colis. Durant 4 ans, l'homme a donc vendu et accumulé de nombreux objets pour atteindre une petite fortune. Des meubles et matériaux volés ont été retrouvés à son domicile.