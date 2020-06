Lyon : il cambriole un restaurant rue Mercière la veille de la réouverture des établissements

A Lyon les établissements sont restés fermés pendant près de deux mois avant de rouvrir le 2 juin. La veille, un homme a pourtant été interpellé à l'intérieur d'un bar restaurant à Lyon alors qu'il tentait d'ouvrir la caisse.

Ce 1er juin, veille de la réouverture des restaurants à Lyon, les policiers interviennent rue Mercière. Vers 23h55, il découvre en flagrant délit un Oullinois de 25 ans à l'intérieur d'un bar-restaurant en train de tenter d'ouvrir la caisse enregistreuse.

La porte d'entrée avait été forcée par pesée et la serrure détériorée. La caisse enregistreuse, le tiroir-caisse et une imprimante avaient été également dégradés. Placé en garde à vue, l'homme déjà connu pour 55 antécédents judiciaires a reconnu être entré dans le commerce "en poussant fortement sur la porte" qui selon lui "était non verrouillée". Il a reconnu avoir tenté d'ouvrir la caisse " alors que son intention première était de prendre de l’alcool". Il sera présenté au parquet ce 3 juin en vue d'une comparution immédiate.