Lyon : il cachait 17,4 kg de cannabis dans un climatiseur

Un chauffeur routier a été condamné à deux ans de prison pour avoir transporté entre Barcelone et Stuttgart 17,4 kg de cannabis dans un climatiseur.

Le 19 octobre dernier à 09h45 sur l’autoroute A43, à hauteur de Saint-Clair-la-Tour (38), les douanes de Lyon ont contrôlé un véhicule utilitaire espagnol à l'intérieur duquel le chien des “stups” a reniflé un chargement suspect. Le véhicule et son chauffeur étaient alors conduits dans les locaux de la douane de Chassieu. Après vérifications, il était découvert 17,4 kg d’herbe de cannabis dissimulés dans un climatiseur. Le chauffeur barcelonais, placé en rétention douanière a nié toute implication, affirmant n’être au courant de rien. Il expliquait avoir pris en charge quatre palettes à Barcelone, devant les transporter jusqu’à Stuttgart.

La Brigade des stupéfiants de la sûreté départementale du Rhône a repris l’enquête et placé le chauffeur en garde à vue le 20 octobre à 18h15 à l’issue de sa rétention douanière. Au cours des auditions menées par les enquêteurs, le mis en cause a maintenu sa version des faits. Il a été présenté au parquet ce mercredi et a été condamné à 2 ans d’emprisonnement et écroué pour “importation de stupéfiants et transport de marchandises de contrebande”.