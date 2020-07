Lyon : il braque un salon de coiffure avec un masque COVID-19

Un individu de 18 ans a braqué un salon de coiffure à Lyon, cachant son visage derrière un masque censé le protéger du COVID-19.

Le 14 juillet, cours Lafayette à Lyon, un individu de 18 ans, déjà connu pour deux antécédents est arrêté par la police. Quelques minutes plus tôt, il est entré dans un salon de coiffure, masque sur le visage et armé d'un pistolet (qui s'avérera ensuite être à bille). L'homme s'est fait remettre cinq-cents euros par une employée avant de prendre la fuite. Rapidement interpellé, il a reconnu les faits lors de son audition et expliquait qu'il avait besoin d'argent et qu'il était venu à Lyon par hasard après avoir acheté le pistolet la veille à Paris. Il sera présenté au parquet ce jeudi en comparution immédiate.