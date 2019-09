Vaste opération de police mercredi en fin d'après-midi à la Guillotière, à Lyon. Trois receleurs de téléphones ont été interpellés.

Ceux qui sont passés du côté de la Guillotière mercredi en fin d'après-midi ont peut-être eu la surprise de voir une cinquantaine de policiers et douaniers présents place Gabriel-Péri. Selon nos constatations, plusieurs contrôles d'identité ont été effectués et les douaniers ont mis l'accent sur les revendeurs à sauvette de cigarettes. Trois individus ont été également interpellés et placés en garde à vue pour recel de téléphones.

Selon nos confrères du Progrès, deux personnes auraient également fait l'objet d'une procédure simplifiée pour port d'armes. Une était en possession d'une gazeuse, l'autre d'une gazeuse et d'un couteau. D'autres opérations de ce type devraient être reconduites ces prochaines semaines.