Lyon : grève générale de la fonction publique le 5 février

Plusieurs syndicats de la fonction publique ont appelé à la grève le 5 février prochain à Lyon.

Une intersyndicale de la Fonction publique appelle les salariés et agents de la fonction publique à manifester le 5 février prochain.“Au-delà des mobilisations des citoyens depuis de nombreuses semaines, il est indispensable de construire en parallèle un rapport de force, notamment par la grève, pour imposer au patronat la redistribution des richesses créées par les salariés”, ont déclaré les syndicats en référence au mouvement des Gilets jaunes.

Selon l'intersyndicale : “gouvernement et patronat, sourds aux propositions alternatives sont responsables de la crise actuelle. Et ce ne sont pas les mesurettes annoncées par le gouvernement suite au mouvement des gilets jaunes qui répondent aux urgences sociales”.

Les syndicats réclament “une augmentation de tous les salaires (Smic, point d’indice ...) et pensions ainsi que des minimas sociaux et gagner l’égalité salariale Femmes/Hommes”, “une réforme de la fiscalité” comprenant entre autres la taxation des Gafas et le retour de l'ISF, “la suppression des aides publiques aux entreprises qui ne servent ni l’emploi, ni la revalorisation des salaires, ni l’investissement dans l’appareil productif, ni la prise en compte des enjeux environnementaux et mettent à mal notre protection sociale”, “le développement des services publics” , “la restauration des cotisations salariales injustement substituées par la hausse de la CSG” et “le respect des libertés publiques tel que le droit de manifester remis en cause par le gouvernement”. Des propositions qui entrent clairement dans la ligne de celle des Gilets jaunes.

La manifestation aura lieu le mardi 5 février 2019 à partir de 11h30. Elle partira de la place Bellecour en passant par la Préfecture et la Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI).