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Grégory doucet reçoit l’écharpe de maire de mains du doyen de l’assemblée Jean-Michel Aulas. Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon

Lyon: Grégory Doucet estime que "ça fait des années qu'on prend du retard" pour adapter le pays à la canicule

  • par C.M.

    • Alors que la France connaît un épisode de canicule inédit et que 72 départements sont placés en vigilance rouge demain, le maire de Lyon assure que "ça fait des années qu'on prend du retard dans notre pays" pour l’adapter au dérèglement climatique.

    Si les températures doivent diminuer la semaine prochaine, l’air est étouffant à Lyon et de partout en France depuis ce week-end. 41 degrés ont été enregistrés ce mercredi 24 juin entre Rhône et Saône, tandis que 72 départements sont placés en vigilance rouge demain par Météo France.

    Des conditions difficilement supportables, mais qui sont appelées à se répéter. Un constat alarmant, mais attendu, pour le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet. Interrogé par nos confrères de BFM, l’édile a en effet assuré que "ça fait des années qu’on sait que le réchauffement climatique est là, et ça fait des années qu’il faut s’y préparer. Mais ça fait aussi des années qu’on prend du retard dans notre pays." Et d’ajouter : "Ça fait des années que l’on sait que le réchauffement climatique est inéluctable. On est quand même le pays qui a accueilli l’Accord de Paris. Depuis 2015, on devrait tous concentrer nos efforts pour transformer notre pays, l’adapter et engager des mesures qui sont à la hauteur des risques nouveaux qui apparaissent avec le réchauffement du climat."

    Lire aussi : Un nouveau record de chaleur battu à Lyon pour un mois de juin

    Saluant par ailleurs les "efforts" engagés par la Ville de Lyon depuis sa prise de fonction en 2020, notamment sur la place de la nature en ville et la rénovation des écoles et des lieux publics, Grégory Doucet continue de faire de l’adaptation du territoire "une priorité." "On va continuer, parce qu’on sait à quel point la nature en ville est un moyen structurant et structurel de bien adapter nos villes (…) et pour que les services publics soient rendus dans des conditions qui soient acceptables, à la fois pour les agents, mais aussi pour le public", a-t-il conclu.

    Lire aussi : "Une politique de long terme et un travail de l'instant" : Comment la Ville de Lyon compte adapter le territoire à la canicule

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