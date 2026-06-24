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Proche de la terre battue de la place Bellecour, le thermomètre s’emballe.

Quand la canicule va-t-elle se terminer à Lyon ?

  • par Loane Carpano

    • Placée en vigilance canicule depuis le 18 juin, Lyon ne devrait pas voir ses températures baisser avant la semaine prochaine.

    Les Lyonnais vont devoir redoubler de patience avant de sentir un peu d'air frais. Alors que le département du Rhône est placé en vigilance canicule depuis le jeudi 18 juin et que les températures ne cessent de grimper, la météo ne semble pas prévoir d'accalmie avant encore plusieurs jours.

    Les températures devraient légèrement diminuer, passant d'une maximale à 41°C aujourd'hui, à une maximale de 39°C jusqu'à vendredi. Ce week-end, le mercure devrait à nouveau grimper à 40°C, avant de redescendre jusqu'à 29°C mercredi prochain. Les nuits devraient néanmoins rester chaudes, ne descendant pas en dessous de 20°C avant la fin du mois.

    Vers une nouvelle canicule début juillet

    Un orage pourrait tout de même venir redonner un peu d'espoir aux Lyonnais cette nuit. Météo France évoque des risques d'orage dans l'après-midi et des averses en soirée. Ce dernier pourrait néanmoins être très localisé.

    Il faudra donc attendre, à minima, le début de semaine prochaine pour retrouver des températures plus supportables. Le répit sera de courte durée, puisqu'une nouvelle canicule devrait toucher Lyon début juillet.

    Lire aussi : Un nouveau record de chaleur battu à Lyon pour un mois de juin

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