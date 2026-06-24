Un nouveau record de chaleur battu à Lyon pour un mois de juin

Ce mardi 23 juin 2026 a été le jour de juin le plus chaud jamais enregistré à la station Lyon-Bron avec un mercure qui a atteint les 38,9 degrés.

La canicule qui traverse la France depuis quasiment une semaine est bien d'ampleur historique. Pour preuve, de nombreux record de chaleur sont battus depuis le début de l'épisode. Si au niveau national ce mardi 23 juin a officiellement été le jour le plus chaud jamais enregistré en France, à Lyon, un record de chaleur pour un mois de juin à une nouvelle fois été battu.

A la station Lyon-Bron et selon les données d'info-climat, il fait jusqu'à 38,9 degrés à 17h, soit 13 degrés de plus que les normales de saison et surtout 0,2 degrés de plus que la veille qui faisait déjà office de record pour un mois de juin. Le précédent record du 27 juin 2019, 38,4 degrés, avait alors été assez largement dépassé.

A la station plus récemment installée dans le 7e arrondissement de Lyon, le record de la veille n'a pas été battu ce mardi (39,9 degrés) puisqu'il a fait 39,8 degrés ce mardi au plus fort de la journée.

Des records de chaleur pour un mois de juin qui pourraient encore vaciller ce mercredi puisque Météo France annonce une nouvelle fois des températures se rapprochant des 41 degrés cette après-midi. L'épisode caniculaire doit se poursuivre au moins jusqu'à dimanche dans la région lyonnaise.