Un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier attaqué par un détenu avec un stylo

Un détenu de la prison de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) a attaqué un surveillant avec un stylo au niveau de la carotide et de la tempe ce mercredi. Il a été pris en charge aux urgences.

Un surveillant du centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier (Isère) a été attaqué ce mercredi 24 juin par un détenu placé au quartier d’isolement. Selon le syndicat FO Justice, l’homme aurait visé l’agent avec un stylo au niveau de la carotide et de la tempe. On ignore encore les raisons de ce geste.

Si ses blessures restent "superficielles", le surveillant a toutefois été pris en charge aux urgences. "FO Justice lui apporte tout son soutien et l’accompagnera dans ses démarches", assure le syndicat, qui demande par ailleurs "des sanctions pénales et disciplinaires à hauteur de la gravité des faits."

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