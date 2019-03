Lyon : Greenpeace lance un classement du végétarien à la cantine

L'ONG demande l'instauration de deux repas bio et végétariens par semaine dans les cantines de la métropole de Lyon.

L'ONG écologiste a lancé ce lundi son classement du bio dans les cantines de la métropole de Lyon. Selon l'association, “la grande majorité des cantines scolaires de l’agglomération lyonnaise propose moins d’un repas végétarien par semaine, ou des alternatives très ponctuelles”.

“Vénissieux, Lyon, Vaulx-en-Velin, Mions, Meyzieu, Villeurbanne et Bron font encore trop peu d’efforts pour la réduction de la consommation de protéines animales dans leurs cantines”, ajoute-t-elle. Ainsi, Greenpeace France demande “la mise en place de deux repas végétariens de qualité par semaine dans les cantines scolaires” comme cela peut se faire à Grenoble.

Selon Greenpeace c'est Grigny la ville qui arrive en tête dans le Grand Lyon devant Pierre-Bénite, Chaponost, Vénissieux, Lyon, Vaulx-en-Velin, Mions, Meyzieu, Villeurbanne et Bron.

En creux, l'ONG dénonce “la surconsommation de viande et de produits laitiers qui peut avoir un impact très néfaste sur la santé, notamment celle des enfants, entraînant des risques de surpoids et participant à l’apparition de maladies chroniques comme le diabète. L’impact sur l’environnement est tout aussi catastrophique, l’élevage étant responsable de plus de 14 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre”.