Lyon : grande manifestation des soignants le 14 juillet

Les manifestants s'élanceront de l'Hôpital Édouard-Herriot vers la place Bellecour pour demander plus de reconnaissance et des actes après la crise du coronavirus où leur profession a été particulièrement sollicitée.

Les blouses blanches vont remplacer les tenus militaires lors d’un défilé un peu spécial ce 14 juillet. Les personnels soignants ont annoncé la tenue d'une grande manifestation mardi prochain devant l'Hopital Édouard-Herriot. “Il faudra nous rappeler que notre pays tient tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal”, avait déclaré Emmanuel Macron le 13 avril dernier en pleine crise du coronavirus. “Nous n'avons pas oublié”, assurent les syndicats CGT et Sud dans un communiqué. Ces derniers demandent, entre autres, “une augmentation de 300€ pour tous, l'arrêt des fermetures de lit, des embauches massives”. Le cortège s'élancera à 15h de HEH vers la place Bellecour.