Lyon - Gilets jaunes : quel périmètre de sécurité le samedi 28 septembre ?

La préfecture du Rhône va de nouveau mettre en place un périmètre de sécurité ce samedi à Lyon. Une zone d'interdiction de manifester qui coïncidera avec la première mise en place de la piétonnisation de la Presqu'île de Lyon.

La préfecture du Rhône a annoncé ce samedi la reconduction du périmètre d'interdiction de manifester dans la Presqu'île de Lyon.

Ce périmètre sera effectif de 10h00 à 22h00 dans le périmètre suivant : rue du Puits Gaillot, place des Terreaux, rue d’Algérie, quai Saint-Vincent, quai de la Pêcherie, quai Saint-Antoine, quai des Célestins, rue du Colonel Chambonnet, rue de la Barre, quai Jules Courmont et quai Jean Moulin (les quais Saint-Vincent, de la Pêcherie, Saint Antoine, des Célestins, Jules Courmont et Jean Moulin sont exclus de ce périmètre). Les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs sont également interdits rue Victor Hugo.

“L’accès à ces périmètres ne sera pas interdit aux passants afin de faciliter les déplacements à proximité des rues de grande fréquentation et des commerces. Des contrôles seront toutefois effectués. Les manifestants contrevenants seront verbalisés par les forces de l’ordre”, précise la préfecture.