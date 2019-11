Lyon : gaz, cigarettes, logement, des changements ce 1er novembre

Début de la trêve hivernale, réforme de l’assurance chômage, augmentation des prix, plusieurs choses changent ce vendredi 1er novembre.

Le Prix du gaz augmente

Alors que l'hiver arrive et que les foyers vont rallumer leur chauffage, les tarifs réglementés du gaz vont grimper de 3 % ce 1er novembre. En France, 4 millions de foyers se chauffent au gaz.

Le prix des cigarettes poursuit sa hausse

Le prix du paquet va augmenter d'un coup de 50 centimes ce vendredi. Il faudra au minimum 8,90 pour un paquet de 20 cigarettes. Le prix de 10 euros le paquet devrait être atteint dans un an, en novembre 2020.

Modification des règles de l'assurance chômage

Désormais, il faudra avoir travaillé au moins 5 mois sur les 24 derniers mois pour avoir accès à l'assurance-chômage contre 4 mois sur 28 jusqu'ici. Sauf pour les plus de 53 ans, pour lesquels la règle ne va pas changer. Pour les salariés ayant un revenu brut supérieur à 4500€, une dégressivité va être appliquée. Leur indemnité sera réduite de 30 % à partir du 7e mois avec un plancher à 2 261 euros nets. Là aussi, les salariés de plus de 57 ans ne seront pas concernés. Enfin l'assurance chômage sera désormais ouverte aux démissionnaires d'une entreprise pour laquelle ils ont travaillé pendant 5 ans s'ils ont un projet de reconversion et les indépendants auront le droit à une allocation de 800 € pendant 6 mois après liquidation judiciaires.

Allocation adulte handicapée

Cette allocation va être revalorisée de 4,6 % et passera de 860 à 900€ par mois pour une personne seule.

Des menus végétariens à la cantine

Au moins une fois par semaine, des menus végétariens seront désormais servis dans les cuisines françaises. L'application de la loi Egalim se fera durant une expérimentation de deux ans.

Début de la trêve hivernale

À partir de ce vendredi 1er novembre, aucune expulsion locative ne pourra avoir lieu. Cette trêve s'achèvera le 31 mars 2020.