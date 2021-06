Lyon : gagnez vos invitations pour le concert illustré avec Alfred aux Célestins

Le théâtre des Célestins et le Lyon BD festival accueillent ce mardi 8 juin l’auteur de bande dessinée Alfred. Lyon Capitale vous fait gagner des invitations.

Dans le cadre du Lyon BD festival, le théâtre des Célestins reçoit ce mardi 8 juin, à 19 heures, Alfred, un auteur majeur dans le milieu de la bande dessinée. Il participera à un concert dessiné, aux côtés de Bastien Lallemant et Olivier Ka, à l'occasion de la sortie de sa nouvelle BD, Le Chemin des Célestins, réalisée dans le cadre d’une résidence d’artiste à l’automne 2020. Dans ce théâtre historique, Alfred a réalisé un album "personnel et intime". Lyon Capitale, partenaire de l'événement, vous offre des invitations pour assister à cette présentation.

Le nombre de places étant limité