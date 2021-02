Lyon : fin des soldes, les commerces du Rhône pourront ouvrir exceptionnellement les dimanches 7 et 14 février

Le Préfet du Rhône a pris un arrêté pour permettre à l'ensemble des commerçants du département du Rhône et de la Métropole de Lyon d'ouvrir leurs commerces les dimanches 7 et 14 février 2021, en pleine crise sanitaire. A Lyon, il y aura finalement 9 ouvertures de dimanches en 2021. La ville de Lyon avait voté une délibération pour limiter à 7 le nombre d'ouvertures le dimanche des commerces en 2021. En 2020, 12 ouvertures dominicales étaient autorisées.

A Lyon, une délibération au conseil municipal du mois de décembre 2020 avait été vivement critiquée par l'opposition : une délibération qui prévoyait de limiter à 7 le nombre d'ouvertures le dimanche pour les commerces pour l'année 2021. Contre 12 en 2020. "C'est une décision déconnectée de la réalité", avait fustigé Béatrice Galliout, l'ancienne maire du 5e arrondissement, du groupe progressistes et républicains (de l'ancien maire de Lyon Georges Képénékian). Nous vous demandons de laisser la liberté à nos commerçants de pouvoir ouvrir lorsqu'ils estiment opportun de le faire".

En 2021, les commerces pouvaient être ouverts lors de 7 dimanches selon cette délibération :

les 3 dimanches de décembre 2021 avant Noël

le dernier dimanche de novembre

les 2 dimanches de soldes fin janvier (24 et 31)

le 1er dimanche des soldes d'ét

A Lyon, les commerces pourront donc ouvrir... 9 dimanches

Le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos, "en accord avec les préconisations de la ministre du Travail et après consultation des chambres consulaires et des partenaires sociaux parmi lesquels les organisations syndicales ainsi que patronales, représentantes des filières et secteurs économiques" a décidé par arrêté en date du 4 février "de permettre à l’ensemble des commerçants du Rhône et de la métropole de Lyon l’ouverture de leurs établissements les dimanches 7 et 14 février 2021, correspondant par ailleurs à la fin de la période de soldes".

"Cette décision a été prise afin d’aider les entreprises à faire face à la situation exceptionnelle de crise sanitaire qui affecte leur activité", précise la Préfecture du Rhône. A Lyon, en 2021, les commerces pourront donc ouvrir... 9 dimanches.

