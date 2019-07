Lyon : fin de canicule et du pic de pollution, ça se confirme pour samedi

Plus qu'une trentaine d'heures à tenir à Lyon pour voir enfin le bout de cet épisode de canicule et du pic de pollution.

L'épisode de canicule devrait bientôt toucher à sa fin à Lyon, tout comme le pic de pollution à l'ozone. La journée de vendredi sera encore chaude avec des températures qui approcheront la barre des 40 degrés. Néanmoins, selon Météo France, les averses pourraient arriver sur Lyon dès vendredi soir avec une nuit enfin plus fraîche, sans pour autant passer la barre des 20 degrés.

Samedi, place aux orages et aux averses toute la journée, avec des maximales à 26 degrés et des minimales à 18. Dimanche, les averses pourraient être encore ponctuellement présentes et le thermomètre ne devrait pas dépasser les 22 degrés. Cette chute des températures de quasiment 18 degrés en quelques jours permettra de faire baisser les températures des maisons, mais aussi rues et bâtiments qui auront emmagasiné la chaleur ces derniers jours.

Vendredi, la qualité de l'air restera médiocre, avant de basculer dans le "bon" samedi. Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes attribue ainsi un indice prévisionnel de 41 pour ce 27 juillet. Lyon va pouvoir respirer à nouveau.