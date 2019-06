Lyon : Fête de la musique 2019, programme et sélection

Près de 300 artistes et plus de 80 lieux répartis dans toute la ville, la 38e édition de la fête de la musique aura lieu vendredi soir. Découvrez notre sélection.

1e arrondissement

Hôtel de ville

Concert de carillon 12h30 – 13h30

Concert au grand Carillon de l’Hôtel de ville entre 12h30 et 13h30. Le maître carillonneur de la ville Charles Dairay, reprendra des standards de la musique populaire Julien Clerc, John Lennon ou encore Brel se succéderont au rythme des carillons.

Place Sathonay

La sélection du périscope 17h30 – 23h

Jazz, folk, fanfare et DJ set entre les concerts, il y en aura pour tous les goûts place Sathonay. Le Périscope sort de ses murs et s’installe sur la place de 17h30 à 23h. Au programme, la fanfare « Marcel Frontale » aux accents funk, le solo basse et voix de Lucas Hercberg (Chromb / Toubifri Orchestra), le trio folk rock Monstre et le hip-hop made in Éthiopie de Kunta.

2e arrondissement

Confluence

La fête de la musique des enfants – à partir de 17h

Fête de la Musique familiale à la Station Mue, Cours Charlemagne. Des ateliers et spectacles pour enfant sont organisés en fin d’après-midi à la station Mue à Confluence. Initiation à la flûte de pan et aux percussions ou encore beat box avec l’artiste lyonnais Kosh suivis d’un concert et bal pour les plus jeunes. Pour poursuivre la soirée des parents, un concert afro soul avec Electric Mamba et des DJs sets sont organisés.

Mairie du 2e

Pop Rock Gospel et Batucada 17H-23H

Une scène sera installée place Gailleton avec des artistes « made in Lyon ». Il y en aura pour tous les styles, on démarre avec du gospel avec Welcome Gospel Paradise pour finir sur du blues (DNA Blues Band) en passant par du rock (Maven Hill) et de la folk (Kevin Georges). L’occasion également de découvrir les percussions brésiliennes de l’orchestre Copa Montana Batucada. Rendez-vous de 17h à 23h place Gailleton.

3e arrondissement

BM Part Dieu

Show Case Pauline Le Caignec 17H30 -18h

Dans le cadre du programme 40 ans de musique actuelle à Lyon, venez découvrir Pauline Le Caignec. Après une formation de piano classique et jazz, Pauline Le Caignec s’est progressivement tournée vers la musique Pop. En janvier 2017 elle sortait son premier album chez Ligature Record & Ab Records, « Lost In Space » qui a été favorablement accueilli par les critiques. Après une année d’expérimentation, elle vient nous présenter son premier projet solo KCIYD.

4e arrondissement

Clos Jouve

Quatuor Debussy 18H

Le quatuor se prépare à sa deuxième fête de la musique. Des artistes professionnels et amateurs seront réunis sur scène pour une soirée musicale conviviale ouverte à tous dans les jardins de l'ESPE (École Supérieure du Professorat et de l'Éducation) à partir de 18h.

Croix-Rousse

Concert Rock – 18H

Le Kraspek Myzik propose un concert blues, punk et rock garage en plein air, place de la Croix-Rousse. Trois groupes lyonnais (The Brand New Men, Thomas Mascaro, 111) et un Toulonnais (Magic Buck) sont à l’affiche. De quoi faire tenir les croix-roussiens éveillés toute la nuit !

5e arrondissement

Théâtre Odéon, Fourvière

Conservatoire à Rayonnement régional 18 h - 19h30

Atelier de percussion, conte musical et ensemble de saxophones au théâtre Odéon de Fourvière. C’est dans ce cadre exceptionnel que se produiront, de 18h à 19h30, les élèves des plus hauts niveaux du conservatoire de Lyon.

Saint-Jean

Pop rock électro 17h

La MJC du Vieux Lyon investit la place Saint-Jean de 17h à minuit sans interruption. Face à la cathédrale Saint-Jean. Avec Dean Chord (Indie Folk) Manakin (Funk Soul Tropicale), Monday Brash (Pop Rock) Azajilly (Electro Pop), Myla Project (Soul, Funk Reggae), Blade (Hip Hop Jazz Electro), Lingus (Rock Hybride) et Fontiac (Electro Alternatif).

6e arrondissement

Place maréchal Lyautey

Fiesta latina - 17h minuit

On commence par les chorales pour finir sur des rythmes latino. Place maréchal Liautey de 17h à minuit, les élèves des écoles de musique Crescendo et Allegretto se succéderont à 17h30 et 18h30 suivis de la Chorale Art et Voix à 19h30, ensuite, ce sera au tour du groupe de rock Maaple de nous faire danser dès 20h30. Une buvette et un village latino sera organisé par l’association passaporte Latino, au programme bachata, salsa, merengue électro et reggaeton, de quoi combler les amateurs de musique latine.

7e arrondissement

Gerland

Scène Hip hop Rap 18h - 1h

L’évènement intitulé #lyonsurlacarte, organisé par le collectif lyonnais High-Low célèbre organisateur de concert Rap à Lyon propose de mettre en avant les talents lyonnais. Avec le soutien de Radio Scoop, et dans le cadre du Boulevard Electro & Indie de la Ville de Lyon, High-Lo propose une scène RAP composée de 3 DJs et de 5 LIVES parmi les meilleurs artistes de Lyon (6nueve, Äme Meute, Deux Lyricists, Ma Gda, Moucham, Paps, Rifa et Wiggas).

8e arrondissement

Parc Clos Layat

Chorale et musique du monde 18h - 23h

Une scène musicale variée entre chorale, chant et électro rock ethnique organisé par la MJC Monplaisir et l’Espace des 4 vents se tiendra au parc du Clos Layat (route de Vienne). On démarre à 18h avec Arawaks, un groupe jazz du monde qui chante en 6 langues, on poursuit à 19h avec la chorale de l’Union Musicale Lyon Guillotière puis à 20h le groupe électro-rock Mal Armé et à 21h le Bourdon.

9e arrondissement

Valmy

Hip Hop sous les tropiques 17H - minuit

Un vent tropical souffle sur Valmy. Une scène de musique alliant le Hip Hop et les rythmes des Caraïbes ainsi qu’un espace culturel et des stands de restauration aux couleurs des caraïbes seront installés. De la danse, du rap et des DJ se succéderont de 17h à minuit au par Roquette.

Duchère 18-22h

Scène ouverte à la Duchère

La fête de la musicale s’installe au parc de la Duchère avenue Sakharov. À 18h, les animations musicales s’ouvrent sur une déambulation de l’orchestre comorien (AECCL) avenue Andreï Sakharov suivis à 18h45 de la chorale de la MJC Duchère et du conservatoire de musique « Chantons sous la Duch ». Les habitants de la Duchère pourront participer à deux quizz Blindtest sur des chansons de Disney (à 19h15 et 20h10) et de deux concerts gospels (19h30 puis 20h50). Enfin, pour clôturer cette soirée nous retrouverons l’orchestre comorien (AECCL) à 21h15.

