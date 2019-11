Lyon : femme retrouvée dans le Rhône, la piste d'une escort-girl disparue

Si la victime n'a pas encore été identifiée, des tests ADN vont être réalisés pour savoir si le corps de la femme retrouvée dans le Rhône est celui d'une escort-girl disparue la semaine passée.

Selon le journal Le Progrès, l'enquête sur la femme retrouvée morte dans le Rhône pieds et poings liés s'orienterait vers un rapprochement avec l'affaire d'une escort-girl disparue de manière inquiétante à Lyon depuis une semaine. D'après le quotidien, des comparaisons ADN vont être réalisées entre le corps retrouvé et la jeune femme de 23 ans qui n’a plus donné de nouvelles depuis la semaine dernière.

L'autopsie qui a eu lieu ce jeudi a confirmé la mort violente de la femme retrouvée dans le Rhône “avec intervention d'un tiers”.