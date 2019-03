Lyon : éteignez vos lumières pendant une heure ce soir pour l’Earth Hour

Ce soir, entre 20h30 et 21h30, des milliers de villes à travers le monde éteindront leurs lumières à l’occasion de l’Earth Hour. Si rien ne semble prévu du côté de la ville de Lyon, tous les habitants sont conviés par la WWF à éteindre symboliquement leurs lampes pendant une heure.

De la Tour Eiffel au pont de Sydney en passant par les gratte-ciels de Hong-Kong, des centaines de villes et de monuments participent cette année à la 12e édition de l’Earth Hour en éteignant leurs lumières pendant une heure. Lancée par l’ONG WWF en 2007, l’évènement est plus un symbole d’union face aux bouleversements climatiques qu’une volonté d’économiser de l’énergie, et vise à susciter une prise de conscience quant aux risques environnementaux actuels. En 2015, la ville de Lyon avait activement participé au mouvement en éteignant la façade est de l’Hôtel de ville. Cette année, il semble que rien n’ait été prévu par la mairie. Pour autant, les organisateurs invitent chacun a participer et précisent que l’évènement sera suivi par "des millions de personnes à travers le monde".