Lyon et Rhône : conditions de circulation difficiles à cause de la neige

Ce lundi, Onlymoov lance une alerte sur la circulation dans la métropole de Lyon et le Rhône à cause de possibles chutes de neige et du verglas.

Le département du Rhône a été placé en vigilance orange neige et verglas. Face à cette situation climatique exceptionnelle, Onlymoov vient de diffuser une alerte. Les automobilistes sont invités à adapter leurs itinéraires de circulation "en raison d'un risque de chutes de neige, et de formation de plaques de verglas, les conditions de circulation s'annoncent délicates".

Il est recommandé "d'utiliser des équipements spéciaux et d'être prudents". Onlymoov conseille "de réduire ses vitesses et d'augmenter l'interdistance entre les véhicules" et "de privilégier les transports en commun". Comme chaque année lors des chutes de neige ou des épisodes de verglas, les véhicules qui circulent sans équipements spéciaux peuvent se retrouver immobilisés, bloquant à leur tour, ceux qui possèdent des équipements.