Lyon est la ville la plus covoiturée de France

Selon une étude publiée par Blablacar, Lyon est la destination préférée des covoitureurs. Elle conserve donc son titre acquis en 2020.

C'est un titre honorifique mais qui démontre bien l'attractivité de Lyon. D'après une étude de Blablacar auprès de 1 600 membres de son réseau, la capitale des Gaules est la ville la plus covoiturée de l'Hexagone. Destination préférée des covoitureurs, elle devance dans ce classement Paris, Rennes, Toulouse et Nantes. Elle conserve donc sa première place acquise en 2020.

Deux villes du Rhône dans le top 100

A noter que deux autres villes du Rhône figurent dans le top 100 français : Villeurbanne (21e) et Colombier-Saugnieu (aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, 63e). Plus largement, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus visitée de France en covoiturage. Plus de 790 000 sièges seront proposés sur BlaBlaCar cet été. En 2021, le site de réservation a étendu sa zone d'action en AuRA car désormais, 2 700 communes sont desservies, contre 2 200 en juin 2020.