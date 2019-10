Lyon : environ 500 personnes dans la rue pour deux manifestations

Entre une manifestation pro-Kurde, une autre contre les crimes sécuritaires et l'Acte 50 des Gilets Jaunes, environ 500 personnes défilent actuellement à Lyon.

Selon nos confrères du Progrès, environ 300 personne défilent actuellement dans le 7e arrondissement de Lyon en direction de la place Guichard. Entre 150 et 200 autres forment un cortège devant la Part-Dieu pour dénoncer les violences policières et les crimes sécuritaires. Plusieurs Gilets Jaunes ont rejoint les différentes manifestations à l’occasion de l’Acte 50 de leur mouvement. Pour l’heure, la situation semble être calme et aucune interpellation n’est à déplorer. A noter que 150 personnes ont également manifesté leur colère place Carnot en milieu d'après-midi, contre "le lynchage médiatique" fait au voile musulman.