Lyon : entre 9500 et 19000 manifestants, des incidents à Bellecour

La manifestation contre la réforme des retraites a une nouvelle fois réuni du monde ce mardi à Lyon. Quelques incidents ont eu lieu en fin de cortège avec les forces de l'ordre.

Entre 9500 (selon la préfecture) et 19 000 manifestants (selon la CGT) se sont réunis ce mardi à Lyon contre la réforme des retraites. Le cortège parti ce midi de la place Jean Macé a rejoint la place Bellecour vers 13h30. Sur place, des heurts ont éclaté entre quelques petits groupes et les forces de l'ordre. Après avoir reçu des projectiles et des insultes, les policiers ont répliqué avec des gaz lacrymogènes. Des incidents plutôt isolés après une manifestation qui s'est déroulée “dans la bonne humeur”, confie un étudiant. Pour le moment, la préfecture fait état “d'une seule arrestation”.