Lyon : entre 800 et 1500 personnes ont manifesté ce jeudi

Une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites était organisée ce jeudi à Lyon.

Avant la nouvelle journée d'action interprofessionnelle à Lyon qui aura lieu le 20 février prochain, une manifestation était organisée ce jeudi au départ de la place Louis Pradel. Entre 1500 personnes selon la CGT et 800 personnes selon la préfecture se sont réunies à Lyon. Le cortège a fini sa route en début d'après-midi devant la préfecture du Rhône.

Le 6 février dernier, entre 5300 (selon la police) et 8000 manifestants (selon les syndicats) se sont rassemblés à Lyon pour la dernière journée d’action interprofessionnelle. Un chiffre en baisse puisqu'ils étaient entre 9000 et 20000 le 24 janvier dernier et entre 6 600 et 16 000 le 16 janvier.