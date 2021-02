Lyon : enlevée, séquestrée et battue par sa propre famille

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Une jeune femme disparue fin janvier en région parisienne a été retrouvée à Lyon, chez ses parents. Sa famille semble l’avoir séquestrée et maltraitée sous prétexte qu’elle se livrait à la prostitution.

Une jeune lyonnaise a vécu un calvaire. Fin janvier elle est enlevée dans le Val-de-Marne, en région parisienne. Les enquêteurs se sont immédiatement tournés vers le milieu de la prostitution que la jeune femme semblait fréquenter, rapporte Le Progrès.

C’est en faisant borner son téléphone qu’ils ont découvert qu’elle se trouvait à Lyon, dans le quartier du domicile familial, à la Part-Dieu, dans le 3e arrondissement de Lyon. En se rendant sur place ils ont découvert la victime séquestrée et avec des traces de violences sur le corps, les cheveux coupés.

C’est la propre famille de la jeune femme, ne supportant vraisemblablement pas qu’elle se prostitue, qui l’aurait enlevée, ramenée à Lyon pour la séquestrer et la frapper.

Le frère et les parents de la victime ont été arrêtés et mis en examen. Le premier a été placé en détention provisoire, les seconds placés sous contrôle judiciaire. Une enquête pour enlèvement, séquestration et violences aggravées est toujours en cours.