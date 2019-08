Lyon : en voyant les policiers, il avale son cannabis et ameute des jeunes

Lors d'un contrôle routier, un individu déjà connu des services de police a tenté de cacher son cannabis en l'avalant, puis a ameuté des jeunes du quartier pour tenter de s'échapper.

Mardi 20 août, vers 16h30, les policiers effectuent des contrôles routiers rue Emilie Duport dans le 9e arrondissement de Lyon. En les apercevant, un homme de 28 ans décide d'avaler plusieurs morceaux de cannabis qu'il a sur lui. Lors de son interpellation, il se serait rebellé, ameutant les jeunes du quartier pour leur demander de l'aide pour le libérer.

Selon les policiers, la situation est restée "sous contrôle", l'homme était en possession de 29,75 grammes de résine de cannabis et 390 euros en liquide. Il a reconnu avoir acquis les stupéfiants et en avoir avalé pour éviter d'être interpellé. Il a nié la rébellion. Il sera présenté au parquet ce jeudi et est déjà connu pour 27 antécédents judiciaires.