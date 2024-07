Lyon en pole-position du marché des bureaux d'entreprise

Dans sa dernière étude, l'agence spécialisée en immobilier d'entreprise, Arthur Loyd, place Lyon en tête des métropoles françaises ayant le meilleur marché, hors Ile-de-France.

Le leader du conseil en immobilier d'entreprise Arthur Loyd publie son étude sur le marché des bureaux au 1er semestre 2024. Il s'agit notamment d'élaborer le bilan du marché dans les sept principales métropoles françaises, hors Paris.

Une demande placée de 115 100 mètres carrés

Lyon, Lille, Bordeaux, Toulouse, Aix-Marseille, Nantes, Montpellier affichent ainsi un volume de transactions de bureaux de 450 000 mètres carrés sur ces six derniers mois. Un résultat en repli de 24% par rapport à 2023 sur la même période. "Le marché locatif tertiaire des grandes métropoles régionales est rattrapé par le ralentissement de l’activité économique en France", explique Arthur Loyd. Cela impacte donc les carnets de commande des entreprises, leur trésorerie, la confiance des décideurs économiques et leur capacité à se projeter à moyen et long terme. Au total, 980 transactions ont été signées ces six derniers mois dans les sept métropoles.

Lyon conserve toutefois la pole-position des marchés régionaux, avec une demande placée totalisant 115 100 m² de bureaux. L'an passé, celle-ci dépassait les 120 000 m², soit une baisse de 4%. La ville connait cependant une légère hausse du nombre de transactions qui passe de 261 à 264, dont 22 pour des biens de plus de 1 000 m². En particulier, le quartier d'affaires de la Part-Dieu est le plus plébiscité avec 12% de parts de marché. Mais la Techlid et le Val de Saône détiennent toute de même 11% des parts.

Malgré ces fluctuations, "tous les moteurs du marché ne se sont pas pour autant

éteints", selon Emmanuel Massy, directeur général d'Arthur Loyd. L'adaptation des modes de travail, les nouveaux usages et la recherche d'efficience énergétique et financière ont le vent en poupe. De même pour la quête d'accessibilité et de centralité.

