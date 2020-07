Lyon en plein épisode de pollution, il est recommandé d'abaisser sa vitesse de 20km/h

Un épisode de pollution de l’air à l’ozone est en cours à Lyon depuis ce mercredi à 13h30. La Préfecture du Rhône recommande notamment aux automobilistes d'abaisser leur vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h.

Il fait chaud à Lyon depuis plusieurs jours. Et ce n'est pas fini. 38 degrés sont annoncés jeudi et samedi. Jusqu'à 40 degrés vendredi.

Des conditions propices aux concentrations d'ozone. La qualité de l'air va encore se dégrader jeudi et vendredi.

"Aucune mesure n'est contraignante à ce stade"

"Le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône a activé le niveau N1 information-recommandation concernant l’épisode de pollution atmosphérique en cours. Aucune mesure n’est contraignante à ce stade, toutefois les mesures et postures suivantes sont recommandées", explique la Préfecture du Rhône.

Notamment la réduction de la vitesse sur les routes. Est notamment recommandé par la Préfecture "d'abaisser sa vitesse de 20 km/h sur les voies pour lesquelles la vitesse maximale autorisée est supérieure ou égale à 90 km/h. Abaisser sa vitesse de 10 km/h sur les voies à double sens non-séparées par un terre-plein central et dont la vitesse est limitée à 80 km/h".

Toutes les autres recommandations de la Préfecture sont à retrouver ici.

Une détérioration de la qualité de l'air jeudi et vendredi ?

Et après ? Et jeudi ? Il va faire encore plus chaud à Lyon. "Jeudi 30 juillet, le vent va progressivement basculer en flux de sud et sera combiné à un pic de chaleur intense. Ces conditions vont entraîner un risque de dépassement du seuil d'information et de recommandations pour l'ozone sur le bassin lyonnais/nord Isère", explique la laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce mercredi, le laboratoire prévoit un indice de 50 pour la qualité de l'air à Lyon sur son échelle allant de 0 (très bonne qualité de l'air) à 100 (très mauvaise).

Jeudi, l'indice prévu est de 71... Et même de 72 vendredi.