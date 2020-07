Lyon : en fuite après avoir percuté deux prostituées, il est interpellé

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Mardi 23 juillet, le conducteur d’une fourgonnette percute deux prostituées à Lyon et prend la fuite. Retrouvé et placé en garde à vue, l’individu est présenté aujourd’hui devant le parquet de Lyon.

Mardi 23 juillet, à 3h du matin, le conducteur d’une fourgonnette percute deux prostituées à Lyon. Malgré l’intervention des témoins pour maintenir le véhicule sur les lieux, le conducteur prend la fuite. Âgées de 27 et 55 ans, les deux femmes ont été respectivement projetées à 12 et 17 mètres du lieu d’impact. Transportées à l’hôpital, l’une souffre de fractures multiples et l’autre a été placée dans le coma. Son un pronostic vital est toujours engagé.

Les enquêteurs de la brigade des moeurs de la Sûreté Départementale du Rhône se saisissent de l’affaire. Grâce aux débris retrouvés sur place et aux témoignages des témoins, ils réussissent à identifier le modèle du véhicule recherché. Ils s’adressent alors aux différents garages automobiles en vue de retracer des commandes de pièces manquantes.

Le mardi 28 juillet 2020, peu avant 14h, les policiers de la Sûreté Départementale mettaient en place une surveillance aux abords du garage ciblé, et parvenait à interpeller le propriétaire du véhicule alors que celui-ci s'y présentait. Placé en garde à vue, le mis en cause de 51 ans a reconnu avoir percuté les deux femmes, tout en niant un acte délibéré. Il se justifie en affirmant s’être endormi au volant quelques instants avant les faits.

Ce Lyonnais, inconnu des services de police, est présenté aujourd’hui au parquet du tribunal judiciaire de Lyon en vue de l’ouverture d’une information judiciaire.