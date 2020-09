“Lyon en colère” lance une action collective contre l'État

Le collectif qui regroupe des Lyonnais et Villeurbannais qui se mobilisent contre les nuisances et incivilités dans leurs communes va lancer une action collective contre l’Etat (Préfet du Rhône).

Un an après le lancement d'une action collective en justice par "Presqu'île en colère", les colères des quartiers se sont agrégées à Lyon autour d'un seule et même collectif “Lyon en colère”. Si le nom a changé, ce nouveau projet souhaite utiliser la même méthodologie. Début septembre, une action collective a été lancée via la plateforme “V pour verdict”. “En dépit de nos alertes, les rodéos, les nuisances et les agressions croissantes créent une ambiance traumatisante dans la ville de Lyon et Villeurbanne. Il y règne désormais une tension considérable. Cette tension atteint un niveau tel que les habitants sont prêts à se faire justice eux-mêmes et créer des milices. Cette idée est insupportable pour notre belle ville de Lyon et pour l’idée que nous nous faisons du vivre ensemble. Il est temps que l'Etat intervienne sérieusement au titre de ses obligations légales !”, écrit le collectif sur la page de son projet.

Cette action collective est accessible “aux habitants de Lyon et Villeurbanne victimes de ces nuisances et confrontés aux risques avérés d’insécurité” et est dirigée “contre l’État (Préfet du Rhône) afin d’obtenir des solutions complémentaires au contentieux "de Presqu’île en colère contre la ville de Lyon"”, poursuit “Lyon en colère”. Le coût de la participation est de 60€ par foyer. Les inscriptions se clôturent le 22 septembre.

Fin 2018, le Conseil d'État a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris qui avait donné gain de cause à une association ayant assigné la ville de Paris en réparation de préjudice subi du fait des carences du préfet de police et du maire de Paris dans leurs missions de protection de la sécurité et de la tranquillité publiques dans plusieurs rues d'un même quartier.